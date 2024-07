Trevisani apprezza l'arrivo di Kean a Firenze: "Può fare 11/12 gol. Nell'attacco viola può giocare assieme a Beltran"

Quest’oggi il giornalista di Sportmediaset Riccardo Trevisani, all’interno di un podcast di Cronache di Spogliatoio, ha commentato l’arrivo di Moise Kean alla Fiorentina di Raffaele Palladino. Queste le sue considerazioni:

“Negli ultimi due anni Palladino ha dimostrato di essere un tecnico pronto a giocare con diversi moduli e sistemi di gioco. Se durante gli allenamenti dovesse accorgersi che Kean e Beltran possono anche coesistere, sono convinto che non si farà alcun problema a passare all'attacco a due. Secondo me l’ex Juventus, nonostante i numeri, è da considerare un attaccante forte, sono convinto che con Palladino e un posto in cui può avere maggior continuità potrà far bene”.

Ha concluso con una vera e propria provocazione: “A Firenze Kean potrebbe arrivare a quota 11/12 gol, le basi per far bene ci sono. Poi ovviamente sono da considerare anche tutte quelle variabili al suo atteggiamento sopratutto fuori dal campo, che in questi anni ha sempre dimostrato di avere. Per il resto è un giocatore che ha forza fisica, velocità e senso del gol”.