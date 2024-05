Partita clamorosa tra Udinese e Empoli al Blue Energy Stadium. Finisce 1-1 tra le due squadre in piena lotta salvezza, con due rigori assegnati negli ultimi minuti di gara e 14 minuti di recupero. La partita toscana era andata in vantaggio al 90esimo grazie al penalty realizzato da Niang, ma dopo qualche minuti il fallo di Fazzini nella sua area ha mandato Samardzic sul dischetto anche per i padroni di casa, con il gol del pareggio realizzato dal serbo. Cancellato così il match point salvezza per l'Empoli.

Finisce così in pareggio e un ultimo posto in Serie B, dopo le retrocesse Sassuolo e Salernitana, che si deciderà all'ultima giornata. Coinvolte sicuramente Frosinone, Udinese e Empoli, con il Verona che domani ha la possibilità di salvarsi con una vittoria contro la Salernitana.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 92, Milan 74, Bologna 67, Juventus 67, Atalanta* 66, Roma 60, Lazio 59, Fiorentina* 54, Torino 53, Napoli 52, Genoa 46, Monza 45, Lecce 37, Cagliari 36, Frosinone 35, Verona 34, Udinese 34, Empoli 33, Sassuolo 29, Salernitana 16. * = una partita da recuperare.