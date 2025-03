Durante un intervento a Radio Bruno, l'ex difensore gigliato Alberto Malusci ha parlato del momento viola dopo la vittoria con la Juventus concentrandosi su alcuni singoli di casa viola e sulle prospettive future della Fiorentina.

‘Occorre cautela nelle critiche, di Pongracic e Gudmundsson è stato detto che…’

"Dopo critiche alla squadra e all’allenatore la vittoria ci voleva, soprattutto per come è venuta. È la svolta per la Fiorentina? Sul piano mentale può esserlo. Bisogna essere sempre cauti sulle critiche, che vanno mosse con attenzione. È più facile criticare che elogiare. Di Pongracic si diceva che erano stati buttati via 15 milioni, si gettavano dubbi sul riscatto di Gudmundsson, mi chiedo se ancora chi era su quella lunghezza d’onda lo sia ancora oggi. Non si può criticare un calciatore come Gudmundsson, se fosse continuo sarebbe da Pallone d’Oro... aspetto ancora quelli che volevano mandarlo a casa. Il Pongracic visto a Lecce ora lo stiamo apprezzando in viola, serve dare tempo ai calciatori".

‘Cataldi può fare la differenza perchè…’

“Finora alla Fiorentina è spesso mancata personalità, non c’è un vero leader. Gosens ha provato a risollevare la squadra con le sue dichiarazioni. In campo però manca chi sappia capire le situazioni e fare la differenza, una pedina che può incidere molto sotto questo aspetto è Cataldi. Qualcuno che possa dare una sveglia in campo alla squadra. Fagioli Adli e Cataldi insieme? Penso che possano giocare insieme, impostando la partita in una maniera precisa, ossia per condurla. In questo momento è giusto sfruttare Mandragora che sta bene, ed anche Folorunsho può essere utile, anche da sostituto di Dodô agendo all'occorrenza adattato a destra”.

Su riscatti e futuro di De Gea e Gosens

“Colpani? Mi aspettavo altro, non lo riscatterei per quanto visto. Zaniolo mi piace e lo riscatterei, ma non credo verrà acquistato. Sì a Fagioli e Adli, certo sono calciatori simili e servirà una valutazione precisa. Sì a Cataldi, e anche a Folorunsho e Gudmundsson. Fondamentale mettersi a tavolino con De Gea e fargli un contratto importante. Gosens naturalmente è un altro calciatore da acquistare. La proprietà ha parlato di ambizione e per questa occorre uno sforzo senza stare a soffermarsi sul milione in più o meno”.