Oulai: "Tutto più facile grazie agli attaccanti, contro il Napoli vogliamo fare bene sia in campionato che in Coppa Italia"

Arrivano a Sportmediaset anche le parole del centrocampista della Fiorentina Christ Oulai dopo la vittoria in Coppa Italia.

“Tutto più facile con gli attaccanti”

Oulai ha commentato: “In questa parita è stato tutto più facile grazie agli attaccanti, abbiamo fatto tre gol grazie a loro e alla squadra. Sono molto contento del risultato”.

“Ora testa al Napoli”

Poi ha aggiunto: "Adesso abbiamo due gare importanti contro il Napoli in campionato e in Coppa Italia. Dobbiamo fare di tutto per vincere in campionato e proseguire in Coppa Italia".