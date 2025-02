UFFICIALE: Fagioli è l'ultimo colpo di mercato della Fiorentina. Depositato in Lega il contratto del centrocampista

Nicolò Fagioli ha aperto un nuovo capitolo della saga dei calciatori passati dalla Juventus alla Fiorentina, stavolta però con un gran bel parere favorevole a livello ambientale anche a Firenze. Il centrocampista classe 2001 si è trasferito per il momento in prestito, ma con un obbligo a portata di realizzazione. Depositato il contratto in Lega Calcio ed ecco il comunicato ufficiale:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Fagioli dalla Juventus F.C.

Fagioli, nato a Piacenza il 12 febbraio 2001, ha disputato con il Club bianconero quasi 70 partite tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League ed Europa League vincendo un Campionato, 2 Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana.

Il nuovo calciatore viola, dopo aver vestito la maglia di tutte le Selezioni giovanili Azzurre, vanta, anche, 7 presenze con la Nazionale Maggiore".