In merito al calciomercato della Fiorentina e all'attaccante Nicolas Gonzalez, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato sul suo canale YouTube: “La vicenda Koopmeiners-Juventus non è legata a quella degli esterni offensivi. I bianconeri hanno la necessità assoluta di prendere un trequartista, ma non è che andrebbe a fare l’investimento su Nico Gonzalez perché non riesce a prendere Koopmeiners. L’investimento sull'esterno viola non c’entra niente, servono due esterni compatibili col sistema di gioco di Thiago Motta. Con tutto il rispetto per Gonzalez, ottimo giocatore, la Juventus cerca anche altri profili come Galeno”.

Sull'interesse dell'Atalanta: “Resta sullo sfondo, ma in questo momento ha altre necessità, ossia il sostituto di Scamacca, una prima punta. Monza? Galliani al quinto-sesto tentativo sta per prendere un portiere. C’è stata una telefonata per Terracciano, legato al portiere che la Fiorentina vuole prendere, e il numero 1 per distacco è De Gea”.