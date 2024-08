La Fiorentina è vicina all'acquisto di Albert Gudmundsson dal Genoa. Sull'islandese, tuttavia, pende una vicenda giudiziaria quale l'accusa di cattiva condotta sessuale. L'avvocato Mattia Grassani è intervenuto in merito a Radio Bruno Toscana: “I contratti prevedono clausole anche per condizioni extra-campo, così da tutelarsi con risarcimenti in caso di certi comportamenti. Ricordiamo casi dove abbiamo visto eventi del genere, anche in Italia, ma la differenza con Gudmundsson è che l'islandese è al momento presunto colpevole, non ritenuto in primo grado come gli altri”.

“Trasferimento non in pericolo, la Fiorentina può…”

E aggiunge: “Sotto il piano sportivo cambia poco e un eventuale trasferimento di Gudmundsson non sarebbe in pericolo, dato che non ci sono condanne. I presunti fatti sono avvenuti all'estero, per altro, dunque interviene l'ordinamento penale islandese che è molto rigido in merito e prevede fino a sedici anni di reclusione. Se poi il calciatore dovesse essere condannato, la Fiorentina ha la possibilità di inserire una clausola risolutiva”.