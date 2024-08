Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina-Gudmundsson, equazione risolta

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, ecco il titolo sulla Fiorentina: "Gudmundsson arriva" . Sottotitolo: "Viola e Genoa: l'ora della firma De Gea, si tratta".

Pagina 6

Apertura per: “Viola-Gud equazione risolta”. Sottotitolo: “Il prestito oneroso sale a 7 milioni con riscatto a 18 più nuovi bonus Tessmann freme, Fiorentina fredda”. In taglio basso ci sono le parole di Pongracic: “Un grande feeling con Palladino”.

Pagina 7

Ancora mercato con: “De Gea, ecco le cifre per il sì”. Sottotitolo: “Lo spagnolo chiede un contratto per un anno (bonus da 1 milione) con la clausola per prolungare”.