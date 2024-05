Con i compagni a bordo campo, Riccardo Sottil a Sky ha parlato nel pre gara:

"E' un'attesa che dura da tutto l'anno, l'obiettivo era di tornare di nuovo in finale dopo quella persa l'anno scorso. Per fare qualcosa di unico, che potrebbe restare nella storia della Fiorentina. E' normale che mi girino le scatole perché non posso giocare, sono carichissimo, ho vissuto gli allenamenti settimanali con la squadra.

La finale con il West Ham è dimenticata, bisogna guardare avanti, la Fiorentina è tornata ad un'altra finale e farlo per due anni di fila significare fare due grandi stagioni. Dopo una sconfitta una squadra tende a demoralizzarsi, noi abbiamo fatto l'opposto. Tutto questo è spettacolare".