Siemieniec: "La Fiorentina ci ha surclassati come un pugile sul ring. A loro poteva andare bene anche un pareggio in vista del ritorno"

L'allenatore dello Jagiellonia Adrian Siemieniec ha parlato in mixed zone al termine del match contro la Fiorentina che ha visto i polacchi perdere 3-0.

Il commento del tecnico

“Se si guardano solo le occasioni create, sarebbe difficile immaginare una sconfitta con questo risultato. Tuttavia, come ho già detto, la qualità individuale ha fatto la differenza da entrambe le parti. Loro sono stati pazienti in difesa, costanti, hanno aspettato il loro momento, e hanno segnato su tre calci piazzati, siamo stati surclassati come sul ring. Come un pugile esperto, la Fiorentina ci ha surclassato. I viola hanno ottenuto il massimo da questa partita in termini di risultato. Anche un pareggio o un 1-0 sarebbe stato per loro un risultato molto positivo in vista del ritorno. Il 3-0, probabilmente, non se lo aspettavano nemmeno loro prima della partita”.

Sul ritorno

"Questo è il calcio, e non è mai facile. Dobbiamo però ricordare anche il valore dell’avversario: la qualità della Fiorentina era molto alta e si è vista. Al ritorno dobbiamo offrire una prestazione molto migliore. So che il risultato dell’andata è 3-0, ma pretenderò che la squadra si presenti in modo completamente diverso. Anche se l’ambiente sarà più ostile e non sappiamo ancora quale sarà la formazione dell’avversario, questo ora non mi interessa. Voglio che giochiamo molto meglio, che vinciamo la partita e che otteniamo un risultato positivo. Anche se non dovesse bastare nel doppio confronto, desidero che si parli di noi per una prestazione ben diversa rispetto a quella di oggi".