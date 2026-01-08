Corriere dello Sport-Stadio: Attesa Baldanzi Idea Ngonge

Il Corriere dello Sport-Stadio dedica molto spazio stamani alla Fiorentina.

Pagina 10

Sul match dell'Olimpico c'è il titolo: “Pedro rimette a posto Gud”. Sottotitolo: “L’islandese aveva illuso la Viola poi lo spagnolo salva la Lazio”. Di spalla il commento: “Arbitri e Var siamo al caos”.

Pagina 13

Le dichiarazioni: “Gud il freddo: ”Miglioriamo E ci prendiamo questo punto". Poi c'è: “Vanoli: Peccato ma pari giusto Bravo Fagioli”. Di spalla infine il mercato: “Ora Brescianini è molto vicino Attesa Baldanzi Idea Ngonge”. Catenaccio: “Dominguez è più difficile Paratici lavora su Dragusin”.