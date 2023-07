L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, in un'intervista rilasciata al Tgr Toscana, ha detto: “Cercheremo di partire forte. Abbiamo voglia di vincere. Quell'esperienza in Conference League ci ha dato tantissimo, il 28 ci sarà la notizia. Speriamo di essere dentro, perché ci teniamo a partecipare”.

Sul mercato: “Siamo alla ricerca di tre portieri affidabili, che possono garantirci grandi prestazioni, per far crescere la squadra. Nzola lo conosco benissimo, l'ho avuto in vari step ma credo che nulla di concreto si stia muovendo”.

Poi ha detto: “Ci dispiace mon avere il pubblico in queste partite, un po' ci da fastidio. Tutti quanti dobbiamo dare qualcosa in più e se riusciremo a farlo ci toglieremo tante soddisfazioni”.