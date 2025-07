Inzaghi chiama Kean. Nuova offerta da capogiro per il bomber viola, che prende tempo per riflettere

Non accennano a diminuire le voci intorno a Moise Kean. L'attaccante, sul quale pesa una clausola rescissoria da 52 milioni, è ambito da molti club; quelli che sembrano mostrare più interesse sono, ancora una vola, gli arabi.

La nuova pista araba

Se la pista che portava Kean all'Al Qadsiah è ormai definitivamente tramontata, nelle ultime ore è emersa con forza una nuova squadra araba pronta a pagare la clausola. Il club in questione è L'Al Hilal di Simone Inzaghi. Secondo La Gazzetta dello Sport, un'offerta vera e propria non è ancora stata formalizzata all'agente del calciatore Alessandro Lucci, che però ha ricevuto i primi contatti. Si parla di una proposta ancora più indecente di quella dell'Al Qadsiah, che era di 15 milioni a stagione. In questo caso i milioni sarebbero 20 all'anno per quattro stagioni.

Kean riflette

Kean riflette di fronte a queste cifre spaventose, ma il numero 20 viola ha già detto no all'Al Qadsiah, proprio perché vuole continuare la carriera stando in Europa. A favore di un suo trasferimento in Arabia però è intervenuto, indirettamente, anche il nuovo ct Rino Gattuso. Il tecnico della Nazionale ha assicurato a Retegui (imminente il suo trasferimento all'Al Qadsiah), che non abbandonerà quei calciatori che decidono di trasferirsi in Arabia, inserendoli, se meritevoli, comunque fra i convocati.