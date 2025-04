Chivu ha qualche assenza non da poco, ma è pronto a riaccogliere un difensore tra i convocati. Come si prepara il Parma verso la Fiorentina

Domenica ci sarà Fiorentina-Parma, sfida valida per il campionato di Serie A. Mister Cristian Chivu dovrà lasciare a casa Almqvist, squalificato, e con ogni probabilità un Cancellieri in infermeria ormai da quasi un mese. Ma attenzione al potenziale rientro tra i convocati di Alessandro Circati, che praticamente ha saltato l'intera stagione.

Questo il comunicato odierno del Parma: “Al Mutti Training Center di Collecchio, sul campo 1, questa mattina il Parma ha continuato la preparazione per il match contro la Fiorentina, in programma domenica alle ore 15:00. La squadra ha svolto attivazione fisica e tecnica, esercitazione tattica generale, esercitazione tecnica finalizzata alla fase offensiva con tiri in porta e partite a tema. Il programma di allenamento prevede una seduta al mattino nella giornata di sabato 12 aprile”.