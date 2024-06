Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio parlando delle prossime mercato della Fiorentina ed esprimendo alcune perplessità sull'attualità di casa viola.

‘Da capire i progetti di Palladino con Beltran, l'argentino…'

“L’allenatore che subentra spesso raccoglie l’eredità del predecessore, alla Fiorentina invece lo scenario è completamente diverso. Italiano ha chiuso il ciclo di 3 anni e quel gruppo ha dato più di quanto avrebbe potuto. Palladino riparte non da 0 ma da 1, massimo 2, per così dire. Cambia il sistema di gioco con grande probabilità e allora dovranno cambiare anche gli interpreti e di conseguenza da questo dipenderanno le scelte di mercato. Dubito che la Fiorentina abbia già realizzato mosse di mercato, ma finchè non parla Palladino non sappiamo cosa abbia in testa e cosa pensi dei calciatori viola attualmente in rosa. Ribadisco che mi piacerebbe sapere come Palladino considera Beltran, la Fiorentina aveva preso l’argentino come centravanti e alcuni dei gol segnati li ha realizzati proprio da punta centrale. La situazione del giocatore sarà un problema, perchè con ogni probabilità rientrerà molto tardi dalle Olimpiadi con l’Argentina, ad agosto inoltrato, e dovrà prima o poi riposarsi”.

‘Alla Fiorentina servono tanti titolari, vedo molta trascuratezza’

“È tutto troppo vago ancora in casa Fiorentina, vedo società con idee molto più chiare già oggi, non solo il Bologna. A me sembra che la situazione sia molto trascurata. La conferenza di Pradè c’è stata due settimane fa, perchè non viene presentato ancora Palladino? Serve quantificare questa ‘ambizione’ di cui si è parlato. Sono vari i titolari di cui la Fiorentina ha bisogno. Occorre chiedersi se Palladino vuole un regista e capire che centrocampista serve, c'è bisogno di un centravanti a prescindere e di uno/due trequartisti. Servono almeno due difensori centrali, qualora giocasse a 3, il sesto potrebbe essere Comuzzo. Parliamo di ruoli che caratterizzano la squadra, tante domande che hanno bisogno di una risposta, la gente ha bisogno di sapere”.