In collegamento su TV Play, Carlo Pellegatti, noto giornalista di sponda rossonera, si esprime così riguardo alle avversità che può rappresentare la Fiorentina per l’Inter in questo turno di Serie A. Sentite un po’ qua:

“Sarà una partita-trappola”

“Il coefficiente di difficoltà della partita con la Fiorentina è 5 (su 5, ndr) per l’Inter. Mancheranno Calhanoglu e Barella, ma oltre a questo penso che i ritorni da queste trasferte lunghe siano sempre pesanti e il rischio è che i nerazzurri siano un po’ stanchi. Sarà una partita-trappola”.

“Gli interisti saranno nervosi”

E ancora: “Io sarei un po’ nervoso se fossi un interista: stai dominando il campionato, poi a un certo punto ti ritrovi a quattro punti di distanza (se la Juventus dovesse battere oggi l’Empoli ndr) alla vigilia dello scontro diretto. Sarà un mese complicato per la squadra di Inzaghi”.