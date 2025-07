Maurizio Pistocchi, noto giornalista sportivo, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per fare il punto sulla Fiorentina, fra la scelta del nuovo allenatore e le ambizioni del club di Commisso:

“Che Pioli sarà?”

“L'anno scorso la Fiorentina ha fatto un buon campionato, raggiungendo un'ottima posizione di classifica. Palladino però se n'è andato ed è arrivato un allenatore che non si era lasciato bene con Firenze. Un tecnico che è finito poi in Arabia per andare a dimostrare il suo valore. Che Pioli sarà? Quello dell'ultimo anno al Milan? Che non era finito bene… O quello dello Scudetto vinto in rimonta sull'Inter?".

Sulle ambizioni della società

“Dzeko? Se avesse segnato tutti i gol che ha sbagliato, sarebbe diventato un attaccante di caratura mondiale. Per il resto, bisogna capire quale sarà la squadra che verrà allestita. Oltre al Napoli, ci sono squadre molto forti che vanno a contendersi la Champions. Fra queste non vedo la Fiorentina, ma secondo me può diventare un'outsider. Praticando un bel calcio, Firenze ha la possibilità di sognare in grande, anche se non sarà facile accontentare la piazza”.

“Bisogna attendere la fine del mercato per giudicare, ma in un calcio italiano così povero si vedono solo prestiti e pagamenti rateizzati. E anche la Fiorentina sfrutta tanto queste modalità. Ma esiste un'alternativa. Il settore giovanile. Il Milan di Sacchi aveva una rosa importante di giovani promesse e penso che sia un progetto da provare a ricreare in Italia. A partire dal club di Commisso. L'obiettivo è quello di creare i giocatori, non prenderli dall'estero e basta".