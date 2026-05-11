Dzeko e la rinascita dopo la Fiorentina: promozione col suo Schalke e nuovo record di anzianità raggiunto con la Bosnia

Poco meno di dieci giorni fa la vittoria decisiva dello Schalke sul Fortuna Dusseldorf, con Dzeko subentrato, per la promozione in Bundesliga: sei mesi dove il Cigno di Sarajevo ha collezionato 6 reti e 3 assist in 10 partite. E anche a livello di Nazionale, l'ex Fiorentina sta per togliersi una gran bella soddisfazione.

Benvenuto nel club

La Bosnia, dopo aver battuto l'Italia in finale, si è guadagnata l'accesso ai Mondiali del 2026: la lista dei convocati, ovviamente, vede anche Dzeko (che è il capitano) tra i 26 presenti. Così facendo, diventerà l'ottavo calciatore almeno 40enne che partecipa a una Coppa del Mondo: con ogni probabilità, si accoderanno anche Cristiano Ronaldo (Portogallo) e Guillermo Ochoa (Messico) una volta diramate le convocazioni ufficiali. Un ‘club’ che, tra le sue fila, vede anche nomi di lusso quali Dino Zoff, Roger Milla e Peter Shilton.