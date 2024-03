Dodô: "Non poterti vedere tutti i giorni negli allenamenti e nelle partite... sono distrutto. Vai con Dio Joe, saremo qui a onorare il tuo nome"

Il difensore della Fiorentina Dodô ha voluto ricordare il direttore Joe Barone attraverso un post Instagram. Queste le sue parole: “Non so cosa dire, sono distrutto da quello che ti è successo, per non poterti vedere tutti i giorni in tutti gli allenamenti e le partite”.

Infine, aggiunge: “Vai con Dio Joe, saremo qui a onorare il tuo nome e tu lo farai sempre stare nei nostri cuori”, conclude il brasiliano.

Di seguito, il post: