Kokorin scatenato: Gli bastano 14 secondi per trovare il gol. Una doppietta nel derby

Momento di forma esaltante per Aleksandr Kokorin. Il giocatore prestato dalla Fiorentina all'Aris Limassol ha realizzato una doppietta nel derby contro l'AEL, gara finita 4-0 per la sua squadra.

14 secondi ed è già gol

All'attaccante russo sono bastati 14 secondi di gioco per sbloccare il risultato con un rasoterra di destro che ha battuto il portiere avversario.

E al 5' è doppietta

Già al 5' poi, è arrivato il suo secondo gol con un tiro dal limite che è stato deviato da un avversario.

Dopo questo successo l'Aris Limassol è secondo in classifica con 56 punti, tre lunghezze dietro all'Apoel Nicosia che guida la graduatoria con 59.