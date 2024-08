Visita speciale al Viola Park: Palladino riceve un ex attaccante della Fiorentina - FOTO

La Fiorentina di Raffaele Palladino, in vista del preliminare di Conference League contro il Puskas Academia, questo pomeriggio è tornata ad allenarsi all'interno del Viola Park. Quest'oggi però, ad assistere alla seduta dei viola, era presente anche un ospite speciale: stiamo parlando dell'ex attaccante di Lecce, Juventus e Fiorentina Valeri Bojinov.

L'ormai ex calciatore bulgaro oltre ad essersi confrontato con Raffaele Palladino, suo compagno ai tempi delle Juventus e per pochi mesi a Parma, ha poi fatto un tour dell'impianto. Il tutto pubblicato sul proprio profilo Instagram. Ovviamente, come tutti quelli che visitano per la prima volta l'immenso centro sportivo della Fiorentina, anche lui è rimasto senza parole sottolineando come "sia il piacere bello del mondo. Siparietto anche con il giovane difensore viola Dimo Krastev, anche lui bulgaro, con il quale ha voluto salutare i tanti tifosi bulgari che lo seguivano sui social.

Queste alcune immagini della visita di Valeri Bojinov al Viola Park:

