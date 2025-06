Leonardo Fabbri trionfa agli Europei di Atletica! Il pesista fiorentino vince a Madrid

Grande vittoria per il pesista e grande tifoso della Fiorentina Leonardo Fabbri. L’atleta, originario di Firenze, era impegnato nella giornata conclusiva degli Europei di Atletica, che quest’anno si disputano a Madrid. L’Italia è in lizza per contendersi il primo posto della classifica e al momento è in testa, anche grazie al successo di Fabbri.

Il fiorentino ha trionfato in getto del peso, con la misura decisiva di 21 metri e 68 centimetri. Fabbri si impone e regala così 16 punti all’Italia, che adesso di prepara a chiudere in bellezza.