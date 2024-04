Il commento del tecnico viola Vincenzo Italiano arriva anche dalla sala stampa del Franchi:

"Il discorso è che in queste partite firmeresti per qualsiasi risultato positivo ed è chiaro che questo vantaggio ce lo teniamo stretto. Abbiamo trovato un grande portiere che ha negato a Nico il raddoppio però prestazione ottima, grande attenzione che è quella che serve in queste gare. Partita giocata come doveva essere giocata, in questa maniera cresce la fase difensiva, cresce tutto.

Conosco bene Tullio (Gritti ndr), so che al ritorno sarà una bellissima battaglia.

Parisi? Quando parlo di attenzione ci metto dentro la prova di Fabiano, che in precedenza aveva commesso qualche errore di poca concentrazione. Se gioca in questo modo qua, lui come gli altri, è un signor giocatore. Ha sbagliato poco, lavorato bene con la palla. Questo perché la concentrazione era al top.

Assenza lunga Kouame? Stiamo parlando di un ragazzo che è tornato da campione d'Africa. Per abnegazione, sacrificio è sempre encomiabile e anche in queste due partite è stato perfetto. Se aveva 60-70 minuti col Milan, oggi abbiamo alzato il minutaggio, non so se farà in tempo a recuperare per la Juve. Però abbiamo nuovamente un giocatore con certe caratteristiche, che attacca la profondità. Se si rende conto che può fare anche qualche gol che non è vietato (ride ndr)…

Bonaventura mediano? Gli ho chiesto 3-4 volte se voleva uscire ma ha risposto anche in modo seccato di no. Stava bene, non è successo tantissime volte di non fare cambi. Stavamo facendo bene, avevamo le distanze perfette, per cui ho pensato di stare fermo. Sarà un tour de force dove serviranno tutti, a volte serviranno 3, a volte 5 sostituzioni.

Critiche a Milenkovic? Credo che giocare contro Leao sia quasi impossibile, ti mette in difficoltà in qualsiasi modo. Quella partita non l'abbiamo fatta male, due disattenzioni ed è chiaro che la reazione ci deve essere. Quando ci si sveglia come oggi, è chiaro che tutto sembra facile, gli avversari sembrano innocui".