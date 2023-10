Un increscioso episodio è avvenuto giovedì sera a Firenze nei pressi di Campo di Marte in occasione della notte europea della Fiorentina. Tramite il suo profilo sulla piattaforma social X un tifoso viola ha raccontato di essere stato assalito prima della gara di Conference League contro il Ferencvaros da una trentina di tifosi ungheresi che gli hanno preso uno stendardo a lui molto caro e dedicato a due ragazzi che non ci sono più per portarlo nel settore ospiti e dargli fuoco. Una testimonianza, questa, che fa capire che i controlli intorno allo stadio per l'occasione andavano probabilmente rafforzati.

Di seguito il post originale del tifoso viola: