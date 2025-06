Corriere Fiorentino: Manovre in difesa, l'arrivo che apre la strada a due partenze

Un articolo sulla Fiorentina, presente stamani sul Corriere Fiorentino.

Pagina 9

Il pezzo in questione è intitolato: “Manovre in difesa”. Ovvero: “L'acquisto a sorpresa del giovane Viti apre alle partenze di Valentini e di Moreno L'ex Nizza sarà l'alternativa a Ranieri. In attesa di possibili nuovi assalti a Comuzzo”.

Tutto si poteva immaginare, tranne che…

Articolo che inizia così: “Un attaccante (Dzeko), un centrocampista (Fazzini) e, un po’ a sorpresa, anche un difensore. Perché tutto si poteva immaginare meno che tra le primissime operazioni di questo avvio di mercato ci fosse l’acquisto dell’ennesimo centrale. E invece, così è”.