Kean esclude Lucca? La Fiorentina si defila ed ecco che spunta Conte

La Fiorentina ha definito in queste ore l'acquisto di Moise Kean dalla Juventus. Così facendo, le speranze dei gigliati di vedere l'attaccante Lorenzo Lucca vestire la maglia viola sono svanite, scrive Mondo Udinese.

Kean esclude l'arrivo di Lucca?

Il club di Commisso aveva manifestato un forte interesse per il giovane dell'Udinese, passato prima da Pisa e poi dall'Ajax, ma le trattative non sono giunte a una conclusione positiva.

E allora ci pensa Conte

Nonostante ciò, il Napoli ha riaperto i contatti con l'Udinese per portare il giovane attaccante sotto la guida di Conte. L'interesse del Napoli per l'attaccante bianconero non è una novità. C'è ancora da capire cosa fare con Simeone, ma l'operazione potrebbe essere fatta a prescindere.