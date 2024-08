Una notizia che non farà felice Conte: l'Atalanta beffa clamorosamente il Napoli per Brescianini

Napoli beffato dall'Atalanta

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha appena scritto sul proprio profilo X che il centrocampista del Frosinone Marco Brescianini, profilo cercato anche dalla Fiorentina, non andrà al Napoli, con cui sembrava tutto fatto ieri sera, bensì firmerà per l'Atalanta. Il trasferimento del giocatore al Napoli è saltato, dopo che il giocatore in mattinata aveva svolto anche le visite mediche col club partenopeo.

Il giocatore pronto ad abbracciare la squadra di Gasperini

Il classe 2000 scuola Milan andrà così a rinforzare la mediana e la trequarti di Gasperini, che rischia di veder partire la stella Koopmeiners dopo l'addio di Miranchuk, altro mancino di casa nerazzurra. Una trattativa che non smette di fornire sorprese, e che ha visto Brescianini sballottato a destra e a sinistra fino all'ultimo…ma attenzione, ancora si attende il finale, e chissà che non ne vedremo delle belle.