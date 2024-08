Il giornalista e scrittore Carlo Pizzigoni ha parlato durante una diretta YouTube de La Fiera Del Calcio, spaziando su vari temi di casa Fiorentina, a cominciare dalla situazione di Gonzalez.

‘Gonzalez è il miglior calciatore viola, è molto sottovalutato’

“La scelta di puntare su Palladino è stata netta e decisa per la Fiorentina. Abbiamo visto qualche prova della squadra di Palladino nel precampionato ed ero persuaso che scegliesse il tipo di sistema di gioco già visto, ma ne ha però provati anche altri. L’idea ora è quella di andare forte su un altro centrocampista centrale e un calciatore che giochi alle spalle della punta; l’impressione è che si vada verso una cessione di Gonzalez, e mi chiedo come la piazza viola viva questa cosa. Perchè Gonzalez è il miglior giocatore della Fiorentina per distacco, è un nazionale argentino e per me è molto sottovalutato…però con l’ambiente ha avuto qualche alto e basso di amore, qualche picco ma anche qualche incomprensione frizione, come quando voleva andare a tutti i costi al Mondiale. Mi chiedo come sarebbe vissuta questa ulteriore cessione dopo quelle di Vlahovic e Chiesa. Forse a Firenze però la sua avventura è chiusa, e magari è anche meglio lasciarsi così…”.

‘C’è una Fiorentina per il tifoso viola e una per chi la vede da fuori’

“Mi viene sempre da pensare che ci siano due dinamiche diverse, quelle che vive la Fiorentina e il fiorentino a Firenze e quella che da fuori emerge. La Fiorentina è una squadra tra il sesto e settimo posto, qualche volta può arrivare nelle prime quattro ma fuori non è considerata mai tra le prime quattro. Tutto ciò che si fa in più è grasso che cola.

Valentini è un giocatore che sarebbe una scelta coerente e logica per la Fiorentina, è un giocatore di piede sinistro che giocherebbe nella difesa a tre. Certo, poi è tutta da vedere questa situazione, per la quale oggi il giocatore non sta arrivando a Firenze. Richardson può giocare con Amrabat? A mio parere sì. La Fiorentina potrebbe incrociare il Puskas Academy nel playoff di Conference League: sono stato nella sede del Puskas Akademy a Felcsut, è la prima grande squadra di investimento del premier ungherese Orban”.