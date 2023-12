La storica bandiera della Juventus Giorgio Chiellini, oltre ad essere nata in Toscana ha anche un passato con la maglia della Fiorentina addosso. Chiellini ha vestito il viola nella stagione 2004-2005, la prima in Serie A con la presidenza Della Valle e debutto assoluto per il calciatore nel massimo campionato italiano.

Attualmente calciatore del Los Angeles FC, Chiellini è stato protagonista di un video del canale YouTube Away Days in cui ha commentato e analizzato alcune casacche iconiche in vendita nello store di Classic Football Shirts.

“Quella della Fiorentina è stata la maglia del mio primo anno di Serie A- ha detto-. La Fiorentina è una squadra con tifosi veramente appassionati. Non è facile giocare per la Fiorentina, perchè senti la pressione di un vero top club e le aspettative sono altissime in ogni partita”.

“Iniziai molto bene la stagione, la seconda parte dell’anno però fu molto dura. Ho passato molto tempo a Firenze con la Nazionale Italiana”.