Amichevole per la Fiorentina Under 17, in attesa della ripresa del campionato. Il punto prima del rush finale

Tempo di amichevole per la Fiorentina Under 17. Il campionato di Serie A/B della categoria si è fermato nell'ultimo weekend e riprenderà il prossimo 1° marzo. Intanto la squadra viola ha giocato un test contro la Rappresentativa Serie D di pari età.

Vince la Fiorentina Under 17 in amichevole

Buone risposte da parte dei ragazzi viola, che dopo una prima frazione senza reti portano a casa una vittoria (2-0). L'equilibrio viene spezzato intorno all'ora di gioco da un rigore trasformato da Faye, poi Nwagwu chiude i conti poco dopo.

Presto riparte un campionato infuocato

Ricordiamo che la Fiorentina Under 17, verso i play-off finali, è in piena lotta per arrivare prima nel girone C. La lotta è un derby virtuale contro l'Empoli, soprattutto dopo lo scontro diretto terminato in parità (2-2). Gli azzurri hanno due punti di vantaggio sui viola, che però godono di una gara in meno per combinazioni di calendario.