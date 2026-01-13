L'ex dirigente della Fiorentina Pino Vitale ha parlato a Lady Radio, intervenendo sulla squadra e sulla società viola.

Sul mercato e sulle ultime partite

“Alla Fiorentina serve un centrale difensivo migliore di quelli che abbiamo e un centrocampista che possa affiancare Fagioli, un incontrista che possa aiutare la difesa. Brescianini? A me è sempre piaciuto. Per il resto se devo prendere mezzoni, rimango con chi ho. Con questa rosa la Fiorentina si può salvare”.

Su Paratici

“Io sto con Fabio, è un grandissimo professionista. Ma la sua storia è buffa. Se sta lavorando per Tottenham e Fiorentina insieme, la società viola ha sbagliato. Non siamo una squadra di Serie B, da fiorentino non mi sento la succursale di nessuno, nemmeno degli Spurs. Se non può liberarsi la Fiorentina ha sbagliato, dovevano prendere qualcun altro. I nomi c'erano, ma ho paura che a Firenze si vogliano i dirigenti su misura”.