L'allenatore della Fiorentina. Stefano Pioli, ha le idee chiare su Gudmundsson: “E' un giocatore intelligente che va nella posizione giusta per determinare. Se è anarchico perché dà imprevedibilità offensiva ben venga. Stesse caratteristiche che può avere Fazzini, importante è avere giocatori di gamba e qualità. Più non siamo leggibili per gli avversari e più possiamo far male”.

Sulla trattativa con la Fiorentina: “Non mi ricordo la data del nostro primo colloquio telefonico, è stato un mese di ansia, ma è bastato poco per trovarci. Dzeko giocatore intelligentissimo, un campione e può essere una presenza molto importante nella nostra squadra”.

Su Commisso: “Il presidente è completamente d'accordo con me. Liui ha investito tanto su di me e io ho investito tanto sulla Fiorentina. Vogliamo che la squadra dia soddisfazioni a tutti e l'ho visto molto motivato, diretto e chiaro e che ha cuore. Il rapporto è partito nella direzione giusta”.