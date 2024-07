Arthur è ancora senza squadra: l'ex Fiorentina non parte per la tournée della Juventus. E intanto spera nell'Inghilterra

Arthur non parte insieme alla Juventus nella settimana di ritiro in Germania. Il centrocampista brasiliano, in prestito alla Fiorentina nella scorsa stagione, rimane a Torino, per via di un acciacco, secondo il club torinese, ma è chiaro che con gli arrivi di Luiz e Thuram lo spazio per lui sia ridotto al minimo.

Arthur è ancora senza squadra

Intanto spunta la possibilità di tornare a giocare a Liverpool, stavolta sponda Everton, riferisce il Corriere dello Sport: i Toffees si sarebbero fatti avanti per Arthur dopo la salvezza conquistata nella scorsa stagione. Melo, dopo una stagione da sufficienza risicata con la maglia viola, non arriva dunque con i favori del pronostico in vista della prossima annata.