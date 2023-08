La Nazione: Si riaccendono le voci su Berardi

In prima pagina dell'inserto sportivo de La Nazione, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Amra e Nico sogni inglesi".

A pagina 4 apertura per: “Nico, tentazione inglese Amrabat, stand by United”. Sottotitolo: “Il Brentford mette 30 milioni sul piatto per Gonzalez: ma l’offerta può salire Si riaccendono le voci su Berardi, mentre per il dopo Sofyan c’è Dominguez”. In taglio medio: “I conti con la lista. Oggi c’è un Castro in più”.

A pagina 5 si cambia argomento: “Laboratorio Italiano, possibile svolta tattica L’estate volge al termine. Ora si fa sul serio”. Ovvero: “Venerdì e sabato i test prima dell’inizio del campionato. Possibili esordi per i nuovi arrivati: da Mina a Nzola. Torna Castrovilli”. E infine: “Ecco Christensen, poi Beltran”.