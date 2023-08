Beltran freddo dal dischetto, ma il River Plate fionda fuori dalla Copa Libertadores FOTO

L'Internacional di Porto Alegre elimina il River Plate agli ottavi di finale di Copa Libertadores. La formazione brasiliana si impone dopo una lunga serie di calci di rigore (9-8 il risultato complessivo).

Dopo aver perso 2-1 in Argentina, la formazione brasiliana chiude con lo stesso punteggio i novanta minuti regolamentari a seguito delle segnature di Mercado al 70', di Patrick al 78' e di Roberto Rojas esattamente al 90' per il club di Buenos Aires.

L'attaccante che dovrebbe vestire la maglia della Fiorentina, Lucas Beltran, è stato schierato come titolare ed è rimasto sempre in campo. Non solo, si è presentato sul dischetto durante la lotteria dei rigori, calciando il secondo della serie per la sua squadra. Tiro dal dischetto realizzato con un destro indirizzato all'angolino in basso a sinistra con il portiere avversario spiazzato.

Con questo tiro dovrebbe essere terminata l'avventura al River Plate per Beltran.

Per la cronaca, l'errore che ha deciso il match è stato quello di Rojas, ovvero di colui che invece aveva prolungato la sfida segnando in extremis nei tempi regolamentari.