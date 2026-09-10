Pruzzo: “Grosso ha fallito fin da subito. Vanoli scelta frettolosa che non convince, avrei promosso Andreazzoli, poi…”

L'ex attaccante viola Roberto Pruzzo ha parlato di Fiorentina a tutto tondo a Lady Radio, passando dall'attualità ad altri argomenti durante il suo intervento radiofonico odierno.

“Perché chi è andato via dalla Fiorentina sta facendo bene? Evidentemente non reggevano più l’ambiente, il gruppo aveva problemi. In questa rosa poi mancano riferimenti, giocatori di personalità, non ce n’è nemmeno uno. Chi arriva in viola non ha trovato riferimenti nemmeno nell’allenatore, oltre che nel gruppo squadra. Grosso ha fallito sul piano dell’empatia col gruppo, ha avuto fin da subito difficoltà di comunicazione fin da subito, le cose non hanno funzionato e si è visto nelle prime tre partite. Ha cercato di trovare soluzioni che non c’erano, era inevitabile che finisse così. Le questioni disciplinari di cui si parla adesso rendono ulteriormente più complessa una situazione già difficile”.

‘Mi sarei preso tempo, Vanoli scelta frettolosa’

“Dopo la vicenda Grosso non avrei preso Vanoli subito ma avrei chiesto ad Andreazzoli di sistemare la questione nelle successive tre partite. È un uomo di buon senso e comprovata esperienza, avrei ragionato così, nel frattempo la dirigenza si sarebbe potuta guardare intorno per scegliere il profilo giusto. Mi sarei preso tempo per decidere, Vanoli è stato una scelta affrettata, che mi auguro porti nella giusta direzione… ma non ne sono convinto. Non ha fatto un miracolo lo scorso anno, a questi discorsi credo pochissimo. È un allenatore sullo standard di Grosso, pensavo si potesse guardare ad un profilo diverso. Ritorno al passato per la formazione? Non sarebbe normale se Vanoli bocciasse la campagna acquisti di Paratici".