La Fiorentina, la Juventus e una curiosa linea comune offensiva

D elle prime sei squadre di questo campionato la Juventus ha il peggior attacco con 16 gol. La Fiorentina, come il Milan e l’Atalanta, ne ha fatti solo due in più. Napoli e Inter sono ben oltre e anche la Roma (20 reti), ottava in classifica. Domani sera al Franchi si sfideranno due squadre che in attacco condividono curiosamente la stessa linea di pensiero, se proprio non lo vogliamo definire “problema”: non hanno titolari fissi. Fiorentina e Juve giocano in modo diverso, sia per filosofia, sia per scelte tattiche.

Il 4-3-3 (o 4-2-3-1) di Italiano prevede una sola punta centrale, nel 3-5-2 di Allegri ci sono una prima e una seconda punta, ovviamente. I due allenatori hanno in tutto sei attaccanti centrali (due viola, quattro bianconeri), ma nessuno dei sei ha il posto garantito. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.