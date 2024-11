Ogni volta che Adli ha la palla tra i piedi si accendono le luci della ribalta, Bove lo trovi dove ne hai bisogno. La vertigine è voglia di volare

La vertigine non è

Paura di cadere

Ma voglia di volare

Rubo le parole al grande Jovanotti per descrivere la sensazione guardando la classifica della Fiorentina.

Da vittorie come queste nascono stagioni da mettere in bacheca

La partita contro il Como non è da incorniciare e esporre nel salotto buono. Tuttavia è da vittorie come queste, frutto di concentrazione, utilitarismo, gestione dell’aggressività avversaria, pur con un gioco non scintillante, condite con un pizzico di fortuna, che nascono le stagioni da mettere in bacheca.

Voti e giudizi

Adli – 7 – Un tiro che è una staffilata letale. Ogni volta che ha la palla tra i piedi si accendono le luci della ribalta. Calo sul finale.

Bove – 7 – Se ne hai bisogno in attacco, lo trovi. Se serve sul centrocampo, non manca. Se c’è necessità in difesa, risponde presente. Dà il via all’azione del vantaggio.

Kean – 7 – Un tiro in porta (leggermente deviato), un gol. La fortuna aiuta gli audaci. Combatte su ogni pallone, offrendosi spesso come punto di riferimento per i rilanci dei compagni.

Allenatore: Palladino – 7 – La Fiorentina in formazione tipo macina punti e tiene all’asciutto la porta. Una vittoria brutta, sporca e cattiva, come accade solo nelle stagioni vincenti.

