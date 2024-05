Valcareggi: "Nessun giocatore della Fiorentina sarebbe titolare nel Bologna. Atalanta? Lottava per la salvezza, ora è una big"

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Ieri è stato un bel test, una partita agonistica e una vittoria che psicologicamente vale tanto in vista di Atene. Ho sentito Italiano molto carico, poi da giovedì penserà al suo futuro. Se non rimane la società avrà un grosso problema da risolvere, gli allenatori di cui si stanno facendo i nomi secondo me sono troppo inesperti. Ci vorrebbe qualcuno di più navigato, ma al momento non so individuarlo. Sarri? Lo stimo tantissimo, lo prenderei subito alla Fiorentina.

“Nessuno della Fiorentina giocherebbe nel Bologna”

Poi ha aggiunto: “Il Bologna ha una squadra completamente migliore della Fiorentina. Nessun giocatore viola in questo momento farebbe il titolare a Bologna. L'Atalanta non è paragonabile, ormai è una big con giocatori di altissimo livello che sono capaci di offrire sempre grandi prestazioni. La Fiorentina non ha continuità, l'Europa per tre anni di fila è grande merito di Italiano. Siamo più forti dell'Olympiakos, con la formazione e la prestazione giuste possiamo vincere la Conference”.