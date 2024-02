Un Italiano 'da sufficienza', con un possibile futuro tra Napoli e Lazio. E Palladino potrebbe aver bisogno della Fiorentina

Si parla già della prossima stagione sul Corriere dello Sport, in particolare in ottica panchine e di mezzo c'è anche Vincenzo Italiano: nel giudizio del quotidiano la sua stagione fin qui è da sufficienza, se pur non brillante.

Per lui il futuro potrebbe regalare però uno scenario a sud di Firenze, tra il Napoli che da sempre lo apprezza e la Lazio, che potrebbe cambiare Sarri. E per la sostituzione eventuale a Firenze? Attenzione a Raffaele Palladino che dal Monza potrebbe aver bisogno di uno step intermedio, con la Fiorentina che potrebbe fare al caso suo.