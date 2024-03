Rivoluzione Tudor: E un giocatore della Fiorentina potrebbe raggiungerlo a Roma

La rivoluzione alla Lazio è già iniziata con l'arrivo del nuovo allenatore Igor Tudor. Una rivoluzione che potrebbe anche riguardare la Fiorentina.

La bella esperienza di Barak con Tudor

In che senso? Un giocatore che nel Verona di Tudor fece faville è sicuramente Antonin Barak (11 gol in 29 partite, da trequartista in quella stagione).

Per questo e per il fatto che il ceco nella Fiorentina trova poco spazio, è un nome da seguire con attenzione, si legge stamani su La Gazzetta dello Sport.

Il ceco già vicino alla partenza a gennaio

Barak nel corso dell'ultimo mercato invernale è stato vicino alla partenza, trattato prima dal Napoli e poi dal Cagliari.