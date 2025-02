Ha parlato Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, dopo la bella vittoria per 2-1 contro la Sampdoria: in rete per i gigliati Braschi (su rigore) e Mazzeo. Queste le parole del tecnico.

“A inizio anno il ritiro mi ha lasciato buone impressioni, sapevo che ci saremmo potuti togliere delle soddisfazioni: faccio i complimenti ai ragazzi per la grandissima partita di oggi, soprattutto un primo tempo di livello altissimo. Gli ho detto che se noi facciamo ciò su cui abbiamo lavorato, non c'è da preoccuparsi. Il presidente ci ha appena chiamato per salutarci e farci i complimenti, non lo diamo per scontato, fa molto piacere. Mi scrive ogni volta che vinciamo, quindi per fortuna ultimamente ci sentiamo spesso: oggi ci ha addirittura videochiamato per salutarci: gli mandiamo un grande abbraccio”.

“Scontro al vertice con la Roma? L'atmosfera sarà bella, ci piace vivere queste partite ma mercoledì avremo una partita dura contro il Cagliari, uno step importante per la stagione. La Coppa Italia? Vi siete abituati bene ormai… (ride, ndr). Noi ci proviamo, per me e per la società è un appuntamento importante e daremo tutto per andare fino in fondo”.

“Sono contento dell'arrivo di Mazzeo, è un'arma diversa, abile nell'1 contro 1. Sapevamo che la Samp viene uomo su uomo per cui l'abbiamo preparata per isolare gli esterni: nelle occasioni che ha avuto si è mosso bene, deve continuare così. La squadra ha carattere, abbiamo fatto un primo tempo che non meritavamo di chiudere in svantaggio, a maggior ragione sono contentissimo della prestazione. Bravi i ragazzi a rimontare”.