La Fiorentina perde il primo round in Spagna, a Siviglia contro il Betis. Il gol di Ranieri riaccende le speranze e riapre i conti per il ritorno, tra una settimana al ‘Franchi’. L'ex calciatore e commentatore Giuseppe Bergomi ha parlato della sfida al ‘Villamarin’ a Sky Sport.

Ecco le sue parole: “La Fiorentina dovrà migliorare a centrocampo, Fagioli non ha fatto una buona partita. Le percentuali salirebbero, anche con l'aiuto di Dodo se rientrasse. Si son visti tanti cambi di gioco e una maggiore profondità da quando è entrato Kean. Betis? Ha tantissima qualità, ma ha un difetto: non copre sempre il campo come dovrebbe, lascia spazi”.