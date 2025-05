Le nostre PAGELLE: Gosens per Ranieri e gol, siamo ancora vivi! Beltran inesistente, con Kean è un'altra cosa

De Gea: 7 La difesa viola guarda saltare Bartra in mezzo all'area, fortunatamente per tutti lui invece era pronto. Spettacolare vedere tutto il Villamarin in piedi per esultare salvo poi vedersi ricacciato in gola l'urlo del gol. Fornals lo grazia centrandolo in pieno. Sui gol del Betis che dire? Nemmeno un supereroe avrebbe potuto evitarli.

Pongracic: 5,5 Assente ingiustificato e sull'azione del vantaggio del Betis. Si pianta inspiegabilmente sulla trequarti lasciando praterie in mezzo all'area. Poi decide di giocare, ma quel black out non lo si capisce.

Comuzzo: 5,5 Letteralmente travolto dalla fisicità di Bakambu sul gol dell'1-0 del Betis. Ha provato a placcarlo e a metterlo giù in tutti i modi ma è terminato lui col sedere per terra. Venti minuti di sbandamento, settanta minuti successivi che lo vedono riprendersi.

Ranieri: 6,5 Sfortunato nel contrastare Antony sul secondo gol Betis, perché chiude giustamente sul sinistro, ma la palla resta lì e l'attaccante biancoverde lascia partire un missile all'incrocio…di destro. Poi Gosens lo serve a rimorchio e gol: siamo ancora vivi.

Parisi: 6 Detto alla fiorentina, su Ezzalzouli arriva dopo i fochi, ma è chiaro anche il fatto che mancasse qualcun altro in quella zona. Tolto questo episodio non demerita in una parte di campo che non gli è familiare. Il tunnel a Isco potrà raccontarlo ai nipotini. Folorunsho: 6,5 Mamma che rischio su Lo Celso, ma intervento regolare e decisivo. Non è un gol ma…

Mandragora: 6 Va a tanto così dal trovare la rete dell'1-1, sarebbe stato l'ennesimo sigillo di una stagione indimenticabile per lui. C'è il suo lancio ad imbeccare Gosens sulla rete che riapre match e qualificazione.

Cataldi: SV. Deve alzare le mani dopo meno di mezz'ora di gioco per un problema muscolare. Adli: 6 Buttare via il pallone non è nelle sue corde, anche quando la situazione non è facile da gestire o c'è la possibilità di perderla.

Fagioli: 5 C'era una volta un tempo in cui verticalizzava che era un piacere, arrivava anche ad inserirsi nell'area avversaria e non era neanche molto tempo fa. Solo che adesso sembra passata un'era geologica. Richardson: 5,5 Fisico sì, ma palloni toccati pochi.

Gosens: 7 La palla messa a Mandragora è con il contagiri, peccato che la conclusione del centrocampista finisca fuori di un centimetro. Ma nel secondo tempo è fondamentale servendo l'assist perfetto per il gol di Ranieri. Poi ci prova lui, stacca alto di testa ma mette fuori di pochissimo.

Gudmundsson: 5,5 Fa fatica a trovare gli spazi giusti. Il Betis lo conosceva bene e gli ha riservato tanta attenzione. Zaniolo: SV.

Beltran: 5 Nominalmente c'è, ma in campo non lo si vede per 45 minuti. Kean: 6 Un ingresso in campo che dà la scossa alla squadra e che permette di giocare più in verticale, mettendo apprensione alla retroguardia del Betis.

Palladino: 6 Obiettivo minimo raggiunto, c'è ancora partita eccome. Sul 2-0 sotto c'erano tante preoccupazioni ma c'è stata reazione. E ora ha una settimana di tempo per infondere più voglia di giocare e di attaccare alla sua squadra.