I convocati del Verona: Baroni chiama un ragazzo della Primavera, ma ritrova anche un esperto centrale

Il tecnico scaligero Baroni ha stilato la lista dei convocati per Verona-Fiorentina, match in programma domani alle ore 15 al Bentegodi. E' assente il difensore squalificato Juan Cabal mentre ha recuperato Pawel Dawidowicz, anche se potrebbe non partire dall'inizio.

Baroni chiama un ragazzo della Primavera

C'è anche Christian Corradi dalla Primavera, per sopperire all'assenza di Cabal. Ci sono tutti i “big” dei gialloblù, come Montipò, Lazovic, Duda, Folorunsho e Noslin. A seguire l'elenco completo:

La lista completa

1 Montipò, 16 Chiesa, 22 Berardi, 34 Perilli; 18 Centonze, 19 Vinagre, 23 Magnani, 27 Dawidowicz, 42 Coppola, 82 Corradi; 6 Belahyane, 8 Lazovic, 21 Dani Silva, 25 Serdar, 31 Suslov, 33 Duda 37 Charlys, 38 Tchatchoua, 90 Folorunsho; 7 Tavsan, 9 Henry, 10 Mitrovic, 11 Swiderski, 17 Noslin, 99 Bonazzoli.