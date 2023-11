Lopez: "Primo mese difficile, nulla che non sapessi. Abbiamo sempre giocato bene, ma perdendo sui dettagli"

Il centrocampista della Fiorentina Maxime Lopez ha parlato anche a Sky Sport, alla vigilia della sfida di Conference League contro il Genk. Ecco le sue parole: “Il primo mese a Firenze è stato difficile, ma nulla che non sapessi. Stando sempre più a contatto con il mister sono riuscito a migliorare, adesso sta andando tutto come deve andare e finalmente sento la fiducia”.

Sulle ultime sconfitte: “Abbiamo giocato bene, specie nei secondi tempi contro Juventus e Milan. Purtroppo sono partite giocate sui dettagli e le abbiamo perse lì. Gol? Dobbiamo sicuramente lavorare, come una squadra. Si prendono e si fanno tutti insieme. Quindi non parliamo soltanto degli attaccanti, ma anche noi dobbiamo essere bravi a dar loro una mano in fase realizzativa”.