Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Genoa, intervenendo sui dialoghi in Lega Serie A sul possibile termine del prossimo mercato estivo. Queste le sue parole:

"È in atto un confronto tra le leghe, come sapete è una cosa che dipende dalle leghe e dall’Uefa, non dai singoli club. Ci sono alcune federazioni che vogliono chiudere tutto entro Ferragosto e altre no. È un confronto che in questi giorni entrerà nel vivo, l’auspicio è che ci sia uniformità e che si possa concludere il calciomercato quando iniziano i campionati nazionali”.