Dietro Kean niente (o quasi). Servono i gol degli altri per puntare in alto

La Repubblica edizione Firenze in edicola questa mattina si concentra sui numeri di questa prima parte di stagione in casa Fiorentina, soprattutto in fase realizzativa. Oltre ai 19 centri stagionali di Kean la squadra viola fatica e non poco. Dietro all'attaccante azzurro c'è Gudmundsson, al momento ai box per infortunio, con appena 5 reti. Poi la coppia formata da Adli e Beltran a quota 4.

Il rientro di Kean dà ovviamente certezze importanti alla Fiorentina e a Palladino, ma con Gudmundsson out, ci si aspetta che qualche rete possa arrivare dalla coppia Beltran-Zaniolo. Il primo fermo a quota 4, appunto, l'altro arrivato ora ha messo a segno 2 gol con la Dea. Ma Palladino chiederà qualcosa in più anche a Colpani, quando rientrerà, e Folorunsho.