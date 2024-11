Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, ora la vetta è lì!

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina:"Hurrikean". E ancora: "Fenomeno Moise: trascina una Viola immensa".

Apertura per: “Viola, ora la vetta è lì”. Sottotitolo: “Settima vittoria di fila, la quinta in campionato: Kean segna, la Fiorentina a -3 dal Napoli capolista Nella ripresa i pali di Pedersen e Mandragora”. Di spalla il commento: “Fiorentina e Kean metamorfosi per sognare”.

Le dichiarazioni: “Palladino: ”Fiorentina è un momento magico". E inoltre: “Kean: ”Ho lavorato tanto per arrivare a questi livelli Se dai il 100% in ogni partita i risultati arrivano". Infine leggiamo: “Dodo: Siamo in fiducia, si può arrivare lontano”.