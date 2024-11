“La Fiorentina di oggi è una bellissima storia, così intrigante che tutti attendono il prossimo capitolo per vedere come proseguirà”. E' quello che scrive stamani il giornalista, Alessandro Mita, nel commento pubblicato sul Corriere dello Sport-Stadio.

“C'è spazio per le sorprese”

E poi: “In un campionato così equilibrato, ancora senza un padrone, c’è spazio per le sorprese. E la Fiorentina, visto come era partita, è una sorpresa. Almeno lo è nella misura in cui è riuscita a tirarsi fuori da un momentaccio con un’ascesa rapida e vertiginosa”.

La metamorfosi di Kean

Inoltre: “In questo viaggio verso la metamorfosi, c’è comunque chi è sembrato sempre all’altezza della situazione, pure nei momenti deprimenti. Ed è il giocatore che ieri ha permesso ai viola di conquistare altri tre punti: Moise Kean, autore di un’altra metamorfosi, questa volta personale. Ormai è sempre più evidente: il suo acquisto ha dato davvero un senso alla rivoluzione dopo i tre anni di Vincenzo Italiano”.